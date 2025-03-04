聯發科來電 兩檔火熱

聯發科（2454）也是MWC展概念股，去年大賺超過六個股本，每股純益（EPS）66.92元，為歷史第三高。智慧型手機受惠中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對商品部分拉貨需求，預期第1季營收將有優於季節性的成長。

法人表示，預估DeepSeek帶來的創新有助於加速AI普及，生成式AI將持續帶動邊緣AI與雲端AI產業創新及商機，聯發科與客戶合作開發更多邊緣AI裝置，並攜手輝達設計全球首款個人AI超級電腦，預計今年5月上市，ASIC業務預計2026開始貢獻營收。

聯發科自家晶片業務報捷之餘，也積極發展特殊應用IC（ASIC），並於今年世界行動通訊大會現場，首度公開亮相該公司為客戶製作的多款ASIC晶片，衝刺多元布局。

這次於MWC中，聯發科展出全球最大封裝、採7奈米製程、InFO封裝及小晶片架構的交換機應用ASIC晶片，該款晶片已經量產出貨網通大廠客戶。同時，另一款採7奈米製程、CoWoS封裝生產的路由器ASIC晶片，同樣也已量產出貨給網通客戶。

聯發科在中國大陸旗艦手機晶片市場的占有率逐步提升，2023年約有三成多，去年已達四成左右，預估今年還會持續增加。而其今年將推出的天璣9500晶片，目前在客戶端導入情形比天璣9400晶片還要好。天璣9500預計將以3奈米製程生產。

權證發行商建議，看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。