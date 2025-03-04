智易、中磊 認購放閃

今日主題 世界行動通訊大會（MWC 2025）本月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以融合、連接、創造為主題，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等領域。台股MWC概念股吸睛，但近期盤勢震盪，不妨以相關權證掌握投資契機。

美股烏雲壟罩，加上台積電將在美國投資近1,650億美元，成為壓盤重心，台股昨（4）日再繼續下探。不過3日開展的世界行動通訊大會（MWC 2025）帶動智易（3596）、中磊（5388）等表現強於大盤，發行券商指出，投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，智易受惠於5G FWA出貨暢旺，以及歐洲10G PON搭載WiFi 7專案出貨增加，估計今年第1季呈現營運淡季不淡。展望全年，預估Broadband和Mobility將是智易後市主要的營運成長動能。

其中，Broadband已取得德國電信固網標案，客戶採用10G PON搭載WiFi 7技術於標案中，因2024年歐洲寬頻庫存調整導致需求基期低，預期2025年需求可望好轉，且印度光纖基礎建設需求持續成長，加計今年將進行北美Cable業務拓展，推估Broadband營收成長性最佳。

北美家用寬頻、企業、傳統IoT產品進行庫存調節，目前北美三大電信運營商庫存水位達相對低檔，中磊庫存金額也回到健康水位。法人指出，預期北美庫存於第2季調整完畢，將浮現回補庫存需求。在新產品方面，看好企業品牌、服務運營商的Wi-Fi 7應用增加；另一方面，DOCSIS 4.0新產品於第2季放量，有助於營收貢獻。

中磊方面，過去生成式AI的商機幾乎都在雲端伺服器，隨著晶片廠推出雙NPU架構，提升邊緣裝置運算效率，生成式AI從雲端往終端走，而終端設備是中磊的強項，且已經在AI投資十年，影像處理監控及建構網路AI等應用產品將於有望於2025-2026年推出。

權證發行商建議，若看好MWC概念股如智易、中磊等個股投資機會，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜靈活操作並設好停利停損。