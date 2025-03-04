艾訊、華擎 挑中長天期

世界行動通訊大會MWC 2025在西班牙巴塞隆納熱鬧登場，市場關注最新科技發展與台廠受惠程度，工業電腦、機器人供應鏈的艾訊（3088）、華擎（3515）等受矚目；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

艾訊去年第4季營收季增2.2%、年增20.4%，主因美國總統川普當選後，客戶為降低營運不確定性，因此，多有提前拉貨的現象，法人預估毛利率季、年雙增至37%，稅後純益2.3億元，季增4.6%、年增51.2%，每股純益（EPS）近2.3元。

2024年預估全年毛利率年增至37.2%，稅後純益7.7億元、年增6.4%，EPS為7.5元，仍維持年成長。展望今年營運，市場法人指出，DeepSeek的架構橫空出世，使企業未來可以用合理的價格使用邊緣AI運算相關產品，目前艾訊以X86 based控制、監控等應用為主，其中，應用以工業及交通有望先行，也是艾訊營收占比最高的應用類別。

此外，工業電腦產業有望在2025年重新迎接成長，市場預估全年營收74億元，年成長7.5%，毛利率進一步增加至37.3%，稅後淨利8.8億元，年增14.1%，EPS為8.5元。

華擎方面，市場法人對上半年MB及VGA新品表現樂觀期待，預期全年產業有個位數年成長，華擎表現將優於產業平均；伺服器方面，AI Server是主要的成長動能，推估相關營收預估將由2024年92億元大幅成長至202億元、年成長120%。

IPC方面，與企業資本支出有關，由於2024年基期偏低，2025年預期有雙位數成長下，法人預估華擎今年營收370億元、年增48%，毛利率15.9%，稅後純益18.4億元、年成長41%，EPS上修至14.8元。