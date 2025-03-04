期貨商論壇／台積期 長線偏多

富邦期貨分析師曹富凱表示，美2月ISM製造業PMI下滑、低於預期，新訂單指數遠低市場預期及前值，為2024年10月來首見萎縮；衡量原物料的價格指數則遠超市場預期，並高於前值，升至2022年6月來新高。因訂單和就業萎縮，2月美製造業活動接近停滯，加上關稅擔憂加劇，顯示美國經濟面臨放緩且通膨升溫的隱憂。

美國總統川普表示，對加、墨加徵關稅已無協商談判的空間，加上輝達和博通正與英特爾進行18A先進製程測試，暗示未來委託台積電（2330）的晶圓代工可能部分轉單英特爾，且台積電宣布擴大投資美國千億美元設晶圓廠及先進封裝設施，儘管應是對川普美國製造政策善意回應，但恐造成製造成本上升，利空衝擊台積電ADR下挫，台股回檔修正，跌勢未歇。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前遠月分台積電期貨持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，未來資金回流可能性增大，有助行情呈現緩步墊高走勢，中長期偏多格局未變。市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察，台積電個股期貨仍在大區間整理，待籌碼沉澱後再上攻。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。