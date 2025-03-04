快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

期貨商論壇／台積期 長線偏多

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，美2月ISM製造業PMI下滑、低於預期，新訂單指數遠低市場預期及前值，為2024年10月來首見萎縮；衡量原物料的價格指數則遠超市場預期，並高於前值，升至2022年6月來新高。因訂單和就業萎縮，2月美製造業活動接近停滯，加上關稅擔憂加劇，顯示美國經濟面臨放緩且通膨升溫的隱憂。

美國總統川普表示，對加、墨加徵關稅已無協商談判的空間，加上輝達和博通正與英特爾進行18A先進製程測試，暗示未來委託台積電（2330）的晶圓代工可能部分轉單英特爾，且台積電宣布擴大投資美國千億美元設晶圓廠及先進封裝設施，儘管應是對川普美國製造政策善意回應，但恐造成製造成本上升，利空衝擊台積電ADR下挫，台股回檔修正，跌勢未歇。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前遠月分台積電期貨持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，未來資金回流可能性增大，有助行情呈現緩步墊高走勢，中長期偏多格局未變。市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察，台積電個股期貨仍在大區間整理，待籌碼沉澱後再上攻。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台積電 期貨交易 美國經濟

延伸閱讀

【重磅快評】台積電美國大投資 就能換得台灣安全？

輝達、博通、超微擬採用18A製程…英特爾尬台積 引爆搶單大戰

經濟學人：半導體復興之路顛簸 美晶片製造還是要靠台積

攜手英特爾是大利空？輝達早盤重摔逾5% 台積電ADR也跌

相關新聞

台指期反彈 打上問號

台股昨（4）日跳空開低，隨逢低買盤進場拉抬，權值王台積電也回穩至千元之上，指數跌幅收斂，終場下跌159點、收在22,59...

期貨商論壇／台積期 長線偏多

富邦期貨分析師曹富凱表示，美2月ISM製造業PMI下滑、低於預期，新訂單指數遠低市場預期及前值，為2024年10月來首見...

期貨商論壇／生技期 留意題材

美國總統川普上任來，不斷增加關稅企圖縮減貿易逆差，正式對加、墨加徵25%關稅，且對大陸再加徵10%關稅，導致股市信心下滑...

智易、中磊 認購放閃

世界行動通訊大會（MWC 2025）本月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以融合、連接、創造為主題，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等領域。台股MWC概念股吸睛，但近期盤勢震盪，不妨以相關權證掌握投資契機。

艾訊、華擎 挑中長天期

世界行動通訊大會MWC 2025在西班牙巴塞隆納熱鬧登場，市場關注最新科技發展與台廠受惠程度，工業電腦、機器人供應鏈的艾...

聯發科來電 兩檔火熱

聯發科（2454）也是MWC展概念股，去年大賺超過六個股本，每股純益（EPS）66.92元，為歷史第三高。智慧型手機受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。