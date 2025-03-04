期貨商論壇／生技期 留意題材

美國總統川普上任來，不斷增加關稅企圖縮減貿易逆差，正式對加、墨加徵25%關稅，且對大陸再加徵10%關稅，導致股市信心下滑，美國對沖基金現正以最快速拋售股票，尤以生技醫療的動態最顯著。

外電報導，過去六周對沖基金在醫療保健板塊上持續呈淨買入，認為醫療保健存在剛性需求，且價格位處低檔，今年來，類股表現強勁，截至2月已上漲6%。但須留意上周逆向操作，對沖基金對醫療保健族群轉買為賣，且單周賣壓接近過去牛年來的最高水平，下跌主因為醫保龍頭聯合健康集團涉嫌浮報醫療費用，詐領醫療補助費遭美國司法調查。

台股部分，生技股王康霈（6919）今年來股價飆漲55.7%，主要是上月公告局部減脂新藥CBL-514完成臨床2b試驗。由於先前曾搭上減脂藥品熱潮，市場充滿期待，因此即使去年全年稅後淨損5.88億元，每股淨損4.12元，股價卻仍持續走高，外資持續增持籌碼功不可沒。保瑞旗下CDMO業務在今年一開始即迎來多起新客戶技轉與量產專案，加上罕病學名藥陸續上市，有助推升今年營運，也獲得外資青睞。

今年來美對沖基金先積極布局美股的醫療保健股，但近期有降溫趨勢，降溫之際，投資人可留意基本面佳且有題材的生技醫療標的作為選股方向。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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