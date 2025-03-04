外資4日賣超523億元 期貨未平倉淨空單減少逾2,000口
美國3月4日將正式對加拿大、墨西哥兩國實施關稅政策，加上宣布台積電（2330）將計畫在美國投資1,000億美元，增建5間晶片工廠中，美國總統川普言論帶動短線市場恐慌情緒升溫，美指期、台指期夜盤重挫。不過台指早盤測試年線後湧現買盤強彈，跌點收斂回200點內。
綜觀法人籌碼，統一期貨表示，三大法人4日合計賣超569.2億元，其中，外資賣超529.3億元，而自營商賣超113.6億元，投信則買超73.8億元。檢視選擇權金流，外資布局0.05億元偏空部位，自營商則布局0.04億元偏多部位。
選擇權未平倉部分，3月W1周選價平近9檔賣權最大未平倉下降300點至22,200點，買權最大未平倉下降100點至23,000點，最大OI區間下移偏空。
期貨方面，外資減碼2,532口空單，未平倉淨空單降至44,023 口；十大特定法人大幅減碼3,236口空單至12,387口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言