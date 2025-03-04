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外資4日賣超523億元 期貨未平倉淨空單減少逾2,000口

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國3月4日將正式對加拿大、墨西哥兩國實施關稅政策，加上宣布台積電（2330）將計畫在美國投資1,000億美元，增建5間晶片工廠中，美國總統川普言論帶動短線市場恐慌情緒升溫，美指期、台指期夜盤重挫。不過台指早盤測試年線後湧現買盤強彈，跌點收斂回200點內。

綜觀法人籌碼，統一期貨表示，三大法人4日合計賣超569.2億元，其中，外資賣超529.3億元，而自營商賣超113.6億元，投信則買超73.8億元。檢視選擇權金流，外資布局0.05億元偏空部位，自營商則布局0.04億元偏多部位。

選擇權未平倉部分，3月W1周選價平近9檔賣權最大未平倉下降300點至22,200點，買權最大未平倉下降100點至23,000點，最大OI區間下移偏空。

期貨方面，外資減碼2,532口空單，未平倉淨空單降至44,023 口；十大特定法人大幅減碼3,236口空單至12,387口。

未平倉 美國

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