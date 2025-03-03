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全民權證／台達電 選逾三個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

台達電（2308）日前公布去年第4季營收創新高，四大部門中以基礎設施成長最顯著，主要是受資料中心需求帶動。法人看好，台達電今年上半年營收將維持年增，展望最佳的事業是AI伺服器相關業務。

分析師表示，台達電去年全年營收及獲利都創歷史新高。由於北美四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出較去年增加，短期市場展望仍樂觀。新AI伺服器供應狀況逐步轉順，台達電伺服器電源、散熱解決方案都有不錯需求，其中散熱解決方案去年占總營收不到1%，元月已提升至6~7%。

權證發行商建議，可挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 台達電 營收

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