全民權證／大樹 瞄準價內外10%

大樹（6469）進軍中國大陸市場，首家門市「大樹漱玉」已開始試營運。法人指出，大樹與當地連鎖藥局「漱玉平民大藥房」合作，預期明年將開出十至15間門店，惟貢獻整體營運程度仍需要觀察。

大樹近月營收略有升溫，推估主要受到冬季、流感升溫使相關產品銷售增加。法人觀察多數掛牌藥局同業近月營運表現疲弱，僅大樹延續獲利。店數展望部分則略優於預期，考量競爭對手近期暫緩展店，有利於大樹重啟動能，預估大樹今年店數將增加59店，年成長約14.7%，整體而言，今年營收預估年增10%。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證。（凱基證券提供）

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