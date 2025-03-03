聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／大樹 瞄準價內外10%
大樹（6469）進軍中國大陸市場，首家門市「大樹漱玉」已開始試營運。法人指出，大樹與當地連鎖藥局「漱玉平民大藥房」合作，預期明年將開出十至15間門店，惟貢獻整體營運程度仍需要觀察。
大樹近月營收略有升溫，推估主要受到冬季、流感升溫使相關產品銷售增加。法人觀察多數掛牌藥局同業近月營運表現疲弱，僅大樹延續獲利。店數展望部分則略優於預期，考量競爭對手近期暫緩展店，有利於大樹重啟動能，預估大樹今年店數將增加59店，年成長約14.7%，整體而言，今年營收預估年增10%。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言