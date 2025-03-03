健鼎、敬鵬 押寶60天期

美國宣布3月4日課徵墨西哥關稅，加上與烏克蘭未如預期順利會談，台股228連假後首個交易日開盤補跌，盤面上，健鼎（3044）、敬鵬（2355）等股逆勢走揚。發行券商指出，對於PCB族群後續表現看多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

健鼎營運在2024年受惠於伺服器新產品出貨挹注，伺服器營收成長超過四成，營收658.04億元，年成長11.8%；合併稅後淨利83.83億元，年成長38.3%；每股純益（EPS）15.95元，創新高，連六年賺超過一個股本。

健鼎元月合併營收為59.16億元，月增4.56%、年減4.08%，公司預期網通、伺服器以及車用HDI皆是推升營運成長的主要動能，看好第1季營運淡季不淡。此外，DRAM模組需求也受邊緣AI應用擴大提振。展望後市，法人指出，預期2025年受惠AI伺服器需求，帶動伺服器用高層板出貨成長，加上自動駕駛等應用對於高階HDI板與高層板應用擴增，預估營收將繼續成長，看好營運續創歷史新高。

敬鵬是車用PCB廠商，2024年歸屬於母公司業主淨利11.32億元，去年每股純益2.85元。展望後市，法人指出，敬鵬雖近年車用供應鏈不穩稼動率谷底，惟泰國廠維持計畫進入下一階段擴充，未來積極布局電動車與衛星及消費性等應用逐步發酵，發展方向多元化有利於整體營運表現。

權證發行商建議，看好健鼎、敬鵬可買進價內外20%以內、距到期日60天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。