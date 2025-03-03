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精銳、所羅門 四檔有戲

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台灣精銳董事長張重興。聯合報系資料照
台灣精銳董事長張重興。聯合報系資料照

台北國際工具機展揭幕，加上輝達（NVIDIA）GTC大會即將展開，機器人題材不斷。法人持續看好在AI機器人話題帶動下，相關概念股台灣精銳（4583）、所羅門（2359）今年的營運表現。惟近期盤勢震盪，投資人不妨以認購權證介入。

法人表示，隨著零售、半導體業者需求回溫，今年台灣精銳營收展望更勝去年，其中行星式減速機因具價格競爭力，有機會打入人形機器人供應鏈，長線潛在商機龐大，台灣精銳也是主要受惠者。至於今年的主要成長動能，來自AI應用日益普及，帶動高階自動化設備需求增溫。尤其電商物流倉儲相關產品出貨成長性居冠，台灣精銳已在前年通過美國大型電商業者認證，此客戶計畫分三階段在當地設置物流倉儲工廠，帶動相關行星式減速機單需求，挹注營運。

另外包括特斯拉、波士頓動力等科技大廠陸續推出人形機器人，法人分析，人形機器人的數十個關節都要使用減速機，由於行星式減速機可用於精密動作，相較諧波減速機具有價格優勢，在人型機器人量產時，此一優勢將更凸顯，包括肘關節、肩關節等部位有機會改採行星式減速機，衍生商機可期。

所羅門隨市場推動AI與機器人熱潮，昨（3）日股價逆勢上漲1元，收在158元。所羅門主要業務為提供3D視覺系統解決方案以及工業AI。法人指出，所羅門與輝達的合作正穩步推進，尤其在機器人平台的視覺解決方案中，未來可望吸引更多接單，增強市場競爭力。

AI 機器人

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