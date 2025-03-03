期貨商論壇／永續期 避險優選

近期全球市場再度被美國川普政府新一輪關稅政策衝擊，預計如期於4日對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，且對中國將再加徵10%額外關稅。值得留意的是，對加、墨兩國的25%關稅幅度仍可能調整，川普言談將可能對北美貿易關係及全球市場帶來重大改變。

另一方面，中國新創科技公司DeepSeek低成本AI模型的成功也使市場出現新想法，究竟人工智慧（AI）軍備競賽是否仍值得投入大量成本？縱然四大雲端服務廠商（CSP）巨頭中，如Meta、Amazon皆維持資本支出計畫不變，但微軟取消部分資料中心租約消息仍引發美股動盪，在AI與台積電息息相關下，台股後市勢必受牽動。

若投資人有避險需求，或對市場的多空走勢有清晰預期，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」進行操作；該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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