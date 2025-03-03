台指期 外資加碼空單

台股期現兩市昨（3）日同步下跌，集中市場加權指數下跌296點收22,756點，台指期下跌471點至22,718點，轉為逆價差38.25點，其中外資淨空單增加9,836口至46,555口，籌碼面偏保守。

期貨商表示，中國今起召開兩會訂定今年經濟成長目標，以及周五將公布美國非農就業人數，近期消息面變動較快速，投資人須留意相關風險，以及各國是否對川普關稅政策採取反制措施。

台股昨受228連假期間美國科技股帶頭下殺影響，開低補跌、跳空開低超過400點，電子權值股普遍弱勢，電子成交比重也下滑至七成以下，傳產及金融類股表現相對抗跌，帶動跌勢收斂，終場指數下跌296點、跌幅1.29%、收在22,756點。

昨日台指期下跌471點，至22,718，逆價差為38.25點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,297口至18,743口，其中外資淨空單增加9,836口至46,555口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,842口至15,623口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單大增，自營商選擇權淨部位，目前轉以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權OI增量持續積極大增，目前選擇權空方明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選擇權保守，整體籌碼面保守；目前台股測試大區間下緣位置，若再失守，將面臨不輕的修正壓力。

元富期貨認為，台指期今日跳空開低補跌，盤中賣壓湧現一度重挫近600點，所幸權值王台積電守住千元大關，跌幅沒有進一步擴大，終場以小紅K棒作收。目前指數接連失守23,000點整數大關以及半年線，且上檔仍有短期均線形成反壓，尚未出現明顯止跌訊號。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.74，VIX指數上升0.97至20.86。外資台指期買權淨金額-0.05億元、賣權淨金額1.4億元，整體選擇權籌碼面偏空。