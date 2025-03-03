3月電子期跌 金融期漲

台北股市今天下跌296.93點，收22756.25點。3月電子期收1230.8點，下跌35.65點，逆價差4.27點；3月金融期收2181點，上漲5.6點，逆價差1.64點。

3月電子期以1230.8點作收，下跌35.65點，成交512口。

電子現貨以1235.07點作收，下跌23.27點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差4.27點。

3月金融期以2181點作收，上漲5.6點，成交335口。4月金融期以2182.2點作收，上漲5.2點，成交1口。

金融現貨以2182.64點作收，上漲14.25點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差1.64點。實際收盤價以期交所公告為準。