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3月台股期指跌471點

中央社／ 台北3日電

台北股市今天終場跌296.93點，收22756.25點。3月台指期以22718點作收，下跌471點，與現貨相較，逆價差38.25點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，3月期貨23189點、4月期貨23212點。

台股今天終場跌296.93點，收22756.25點，成交金額新台幣4199.5億元。

3月台指期貨以22718點作收，跌471點，成交7萬8176口；4月期貨以22746點作收，跌466點，成交566口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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