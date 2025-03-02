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期貨商論壇／原油期 價格有壓

經濟日報／ 記者周克威整理
原油期，價格有壓。 路透
原油期，價格有壓。 路透

美國經濟評議會公布2月消費者信心指數，連第三個月下降，且低於市場預期，並創去年6月以來新低，顯示消費者對於未來收入與經濟前景保守，並對於川普提升關稅後的影響，持觀望態度。

美國2月21日當周美國商業原油庫存較前周減少230萬桶，低於市場預期，即便美國宣布對參與石油銷售、運輸的伊朗多家公司實施新一輪制裁，市場一度擔憂國際原油供應減少。然而，美國汽油庫存意外增加顯示需求面仍然疲軟，拖累4月交割的輕原油期貨價格26日下跌0.5%、以68.62美元做收。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，EIA月報預估今、明年全球每日液體燃料產量將分達新高的1.046億、1.062億桶。

美國除在國內維持增產步調外，向伊拉克施壓要求重啟庫德石油出口，加上俄烏和談、美俄關係回溫，俄羅斯能源出口管制可望放鬆，將使原油供給持續增加。

另外，即便中國官方積極推出經濟刺激方案，但由於內需疲弱以及新能源車占比逐步攀升，OPEC月報保守看待中國今年原油需求。擔憂美國對主要貿易夥伴提升關稅影響的不確定性影響全球經濟增長下，將為輕原油價格帶來壓力。（國泰期貨提供）

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期貨交易 美國經濟

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