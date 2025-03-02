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期貨商論壇／川湖期 後市樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
川湖發言人王俊強。 川湖／提供
川湖發言人王俊強。 川湖／提供

川湖（2059）為導軌製造商，以自有品牌King Slide行銷產品，導軌用途涵蓋伺服器、廚具以及工業，伺服器導軌為最大宗產品，客戶包括品牌廠Dell、HP、IBM與白牌客戶。

川湖近日舉辦法說會，表示受惠於AI、雲端運算需求攀升，去年第4季稼動率達到85%~90%，GB200伺服器導軌已於12月開始出貨，產品品號已達2萬個，將樂觀看待伺服器導軌市場的成長性。

1月在農曆長假期間，月營收仍創同期新高，第1季營運淡季不淡。對於GB200 Rack出貨延遲問題，隨GB300推出，客戶可能將需求轉移至GB300，川湖認為對營運將影響不大。除GB200伺服器出貨量逐步增加，屆時GB300伺服器也將推出，隨著G200與GB300共同加入下，下半年營運動能將優於上半年。

川湖期貨自去年11月上旬以來，維持近三個月的箱型橫盤整理，均線糾結，然於2月12日以紅K作收突破箱型區間上緣，所有均線轉為多頭發散。當前指數攀附5日均線維持上行趨勢，指數亦屢創歷史新高，在技術面在日線、周線，以及月線皆呈現多頭發散，短線整理後仍有利於多頭發展，建議以樂觀看待川湖期貨後市發展。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

伺服器 期貨交易

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