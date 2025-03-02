台指期 外資保守布局

台股上周四（27日）期現貨雙跌，期貨商表示，外資期現貨保守布局，且台股雖在大區間震盪，但上周四已跌破季線，近期消息面較為快速，投資人須留意川普相關動態以及近期經濟數據。

台股上周四呈現開高走低格局，由於輝達財報超乎預期，早盤指數在平盤之上遊走，不過隨後受大型權值股拖累，權王台積電下跌20元，加上櫃買指數由紅翻黑，指數走勢疲弱，終場加權指數下跌349點，收在23,053點。

其中，台指期下跌221點、至23,196點，正價差為142.82點，三大法人賣超，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少45口至12,446口，其中外資淨空單增加1,706口至36,719口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,460口至7,781口。

上周四外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.84，VIX指數上升0.04至19.89。外資台指期買權淨金額0.11億元、賣權淨金額1.16億元，整體選擇權籌碼面偏空。

元富期貨認為，台指期上周四呈開低走低格局，早盤雖然一度有上攻跡象，但隨後大型權值股表現疲弱，指數反轉向下走跌，終場指數下跌逾220點，以黑K棒作收。目前指數持續守穩在季線之上，但上檔仍有短期均線形成反壓，因此在填補跳空缺口以前，維持震盪整理架構。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權略為保守，整體籌碼面略為保守；技術面上，上周四台股呈現黑K包覆線，目前重回大區間中，短線仍以保守震盪格局看待不變。