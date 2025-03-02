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華邦電、群聯 押長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股上周四（27日）重挫，記憶體族群表現逆勢撐盤，華邦電（2344）、群聯（8299）等表現亮眼，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，美國商務部工業安全局針對中國大陸半導體設備禁令升級，管制提升至25奈米以上設備，並要求美系設備廠維護人員撤出長鑫存儲，預估記憶體台廠將有轉單效應。

展望第2季，DDR4／DDR3供給端仍維持預估長鑫存儲年底合肥廠與北京廠月產能提升62.2%至300Kwpm，但將2026年底擴產進度下修，加上三大廠停產效應預計下半年顯現，因此預期先利基型記憶體合約價／現貨價於下半年季持平轉至季增3％至5％，並對華邦電展望轉向樂觀態度。

華邦電受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記憶體（HBM），AI應用在邊緣端應用爆發，目前已有十餘家客戶找上華邦電開案。

群聯方面，法人指出，看好NAND Flash產業復甦，主因美國祭出封測白名單管制措施，大陸模組廠轉單效應，加上原廠開始減產10％至20％產能所帶動，有利群聯今年本業表現。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。華邦電相關權證有華邦電中信48購01（061524）、華邦電統一52購05（071010）；群聯相關權證有群聯中信48購01（730257）、群聯群益47購01（728078）。

群聯 華邦電

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