亞德客、台達電 四檔火

外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS 2025）今（3）日登場，這次聚焦半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療五大高階應用領域，市場投資人關注相關題材帶給亞德客-KY（1590）與台達電（2308）的表現。

亞德客去年第4季出貨量可看出需求已有復甦跡象，預估今年全年營收將高個位數成長，營業利益率將達30%。由於電子行業因客戶新產品推出與規格升級，帶動設備汰換需求，氣動元件需求增加，來自電子業應用可再成長雙位數，2024年全年成長26%；汽車行業應用因持續提升市占率而成長，傳統行業如紡織、工具機等將維持正成長；電池行業在政府政策刺激下，有望在今年轉為正成長。

亞德客去年線軌營收人民幣5億元，由於市場需求未明顯好轉，營收成長幅度不如預期。去年7月採新價格策略，數量已有提升，但客戶轉換明顯供應商仍需要時間來逐漸增加訂單。預估今年線軌營收可達人民幣6億元，產能利用有機會達到50%，毛利率可達到30%。看好亞德客的投資人可挑選中長天期權證，如亞德客永豐47購01（061716）、亞德客元大47購05（067900）。

台達電去年稅後純益352.28億元，年增5.5%，每股純益13.56元，董事會決議擬配發現金股息7元，去年獲利創高，股息歷史次高。台達電今年上半年營收可望年增，全年營收成長主要看電源零組件，風扇及ICT，有機會雙位數成長。

AI伺服器需求目前不錯，CSP業者的資本支出持續增加，電源跟散熱等產品受惠程度高。台達電在氫能源燃料電池投資很高，2026年底會有試產線，鋰電池轉換效率目前約85%，氫燃料電池單向放電約80%，雖然效率有差異，但仍然有需求。台達電相關權證有台達電永豐47購01（059644）、台達電群益46購04（062449）。