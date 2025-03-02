聯發科、中磊 認購熱

世界行動通訊大會（MWC）今（3）日登場，2025年主題聚焦於人工智慧（AI）應用，低軌道衛星也是一大重點，主題包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機，有利於聯發科（2454）、中磊（5388）相關個股表現。

MWC邀請各國手機廠商、軟體商、電信業者、無線通訊專家參與，除展示新產品，亦討論產業新趨勢與技術。今年參展大廠有高通、亞馬遜、超微、安謀、愛立信、戴爾、愛立信、Meta、華為、聯想、Google、諾基亞等。聯發科等台灣廠商也參展，合計40多家企業，以Open RAN端到端廠商為多、且一半以上是首度參展，推出全新伺服器與晶片模組、透過合作模式共同爭取國際訂單。

聯發科已躍居全球手機晶片出貨龍頭，將於今年MWC攜手輝達等重量級夥伴，大秀下世代6G關鍵技術，持續衝刺營運。聯發本日前宣布，本屆MWC展示一系列引領無線通訊邁向下世代6G重要技術，包括新世代通訊及AI技術等，擴大從雲端到邊緣的領先地位。

外界認為，聯發科在5G世代取得成功後，積極卡位6G商機的企圖心明顯，也將成為後續持續成長的主要動能。

聯發科去年上半年盈餘每股配發現金股息29元，董事會日前決議去年下半年盈餘每股配發現金股息25元，以去年下半年每股純益30.89元計算，配發率約80.9%。

網通廠中磊電子2024年合併營收567.9億元，受惠產品策略得宜，全年毛利率達17.7%，為近六年最佳，營業利益29.3億元，年減5.8%，歸屬母公司稅後淨利為22.7億元，每股純益7.74元，為歷史次高。

展望2025年，中磊表達樂觀態度，隨著全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求，帶動市場需求增溫。

權證發行商表示，投資人如看好聯發科、中磊投資機會，可挑價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。