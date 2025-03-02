全民權證／台燿 挑價內外15%

台燿（6274）1月營收20.21億元，年增35.04%，月增0.11%。目前800G交換器滲透率約10%並採用M8等級銅箔基板（CCL），且800G CCL報價高出30%至50%，台燿持續送樣。

台燿已向美系客戶供應800G CCL材料，有望下半年出貨。隨800G滲透率有望從10%增至20%，台燿今年交換器業務估年增15%，伺服器部分年增15%。

台燿泰國廠第3季量產，月產能約30萬張。泰國廠負責生產美系低軌衛星客戶地面接收器CCL，也會生產用於成熟伺服器、交換器產品。預期2025年中進行第二期擴產，2026年達到月產能60萬張。投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如台燿元富48購01（723361）、台燿凱基48購01（729927）。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）