快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／台燿 挑價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

台燿（6274）1月營收20.21億元，年增35.04%，月增0.11%。目前800G交換器滲透率約10%並採用M8等級銅箔基板（CCL），且800G CCL報價高出30%至50%，台燿持續送樣。

台燿已向美系客戶供應800G CCL材料，有望下半年出貨。隨800G滲透率有望從10%增至20%，台燿今年交換器業務估年增15%，伺服器部分年增15%。

台燿泰國廠第3季量產，月產能約30萬張。泰國廠負責生產美系低軌衛星客戶地面接收器CCL，也會生產用於成熟伺服器、交換器產品。預期2025年中進行第二期擴產，2026年達到月產能60萬張。投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如台燿元富48購01（723361）、台燿凱基48購01（729927）。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台燿

延伸閱讀

全民權證／智邦 選逾三個月

AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠

九券商活絡權證 獲獎

低軌衛星設備布建金門消防 強化救災通訊韌性

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股上周四（27日）期現貨雙跌，期貨商表示，外資期現貨保守布局，且台股雖在大區間震盪，但上周四已跌破季線，近期消息面較為...

期貨商論壇／川湖期 後市樂觀

川湖（2059）為導軌製造商，以自有品牌King Slide行銷產品，導軌用途涵蓋伺服器、廚具以及工業，伺服器導軌為最大...

期貨商論壇／原油期 價格有壓

美國經濟評議會公布2月消費者信心指數，連第三個月下降，且低於市場預期，並創去年6月以來新低，顯示消費者對於未來收入與經濟...

聯發科、中磊 認購熱

世界行動通訊大會（MWC）今（3）日登場，2025年主題聚焦於人工智慧（AI）應用，低軌道衛星也是一大重點，主題包括物聯...

亞德客、台達電 四檔火

外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS 2025）今（3）日登場，這次聚焦半導體、綠能、電動車、航太...

華邦電、群聯 押長天期

台股上周四（27日）重挫，記憶體族群表現逆勢撐盤，華邦電（2344）、群聯（8299）等表現亮眼，發行券商建議，偏多投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。