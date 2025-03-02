全民權證／晶碩 二檔閃金光

晶碩（6491）去年營收68.17億元，年增0.4%，稅後純益18.3億元，年增10.5%，每股純益23.47元，獲利續創新高紀錄。董事會通過去年配發配息11元，同步寫下新猷。

晶碩在中國大陸受競爭壓力影響營運，日本市場為主要成長動能；晶碩日本市場除既有水膠產品成長強勁外，新舊客戶均陸續下單矽水膠透片／彩片新品並貢獻營收，成長動能不差；歐洲市場將是主要成長動。

目前晶碩龜山廠水膠隱形眼鏡月產能約9,500萬片，將持續推動生產優化、精進製程，是主力生產基地，大溪廠預計3月投入矽水膠產能。投資人可挑選價外程度20%以內的相關權證，如晶碩國泰48購01（060209）、晶碩凱基46購02（060950）。（國泰證券提供）

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