全民權證／智原 瞄準逾90天

智原（3035）在2024年人工智慧（AI）營收貢獻約占7%至9%，2025年將呈倍數成長，成為第一大應用。

法人預估，智原2025年AI較大的營收貢獻來自新的AI委託設計服務（NRE）、量產（MP）、MP業務包含2.5D封裝及其他邏輯部分，預計2025年會進入量產，因此預計2025年AI業務營收占比可能拉高到20%至30%。

智原對2025年營收表現持樂觀看法，預期年營收成長大於40%，創歷史新高。從產品來看，MP營收增長幅度預期最高，其次是NRE，最後是IP。投資人如看好智原後市表現，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與行情。如智原兆豐4A購02（069540）、智原群益47購02（059152）。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）