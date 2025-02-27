台指期走跌 外資未平倉淨空單增
輝達（NVIDIA）發布財報，整體財報除本季毛利率展望略低於市場預期外，上季營收、獲利、本季營收展望皆略優於市場預期。財報發布後，輝達盤後股價大幅刷洗小跌1%，對台指期開盤影響有限。
統一期貨表示，台指期在AI類股走弱的拖累下，向下測試季線支撐。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超599.9億元，其中外資賣超451.1億元，而自營商賣超67.7億元，投信則賣超81.2億元。
檢視選擇權金流，外資布局0.28億元偏空部位，自營商則布局0.13億元偏空部位。選擇權未平倉部分，3月W1周選擇權價平近9檔賣權最大未平倉下降200點至22,800點，買權最大未平倉下降200點至23,500點，最大OI區間下移偏空。
期貨方面，外資未平倉淨空單增加1,706口、至36,719口；十大特定法人減碼1,460口空單至7,781口。
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