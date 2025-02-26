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期貨商論壇／生技期 蓄勢再攻

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普宣布，對加拿大和墨西哥進口商品的全面性關稅，在為期一個月的暫緩期限於下周到期後，將會如期生效。儘管還在協商階段，但帶給全球市場不確定性，屆時資金可能會流向與關稅影響不大的類股。

由於電子產品、半導體供應鏈高度全球化，任何關稅變動都會增加成本和供應鏈中斷風險，相對之下，各國對醫療和生技產品有較嚴格法規和政策支持，且屬於剛性需求，成為投資人的資金避風港選擇。

灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業，契約規模約為21萬元，保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期波段攻勢稍稍趨緩，呈現高檔震盪格局，隨著下檔月線持續走升，可望帶來支撐力道，因此在跌破月線之前，短線震盪過後仍有機會再攻。（元富期貨提供）

期貨交易 灣生 生技類股

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