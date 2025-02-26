期貨商論壇／台光電期 動能強

銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）公告財報及董事會決議擬配息17元，每股稅後純益（EPS）與配息皆創新高。台光電去年稅後淨利95.7億元，年增74.4%，EPS為27.81元，全年毛利率27.9%，全年毛利率、淨利與EPS皆創新高。

台光電因應AI伺服器與高階網通低損耗材料的長期成長需求，持續擴產計畫，今年將增加約20%的產能，明年增加15%。今年方面，因應AI需求，維持一季一個廠開出新產能的方向，依序為黃石、馬來西亞及中山廠將陸續在第2季至第4季開出新產能，分別增加30萬張、60萬張及60萬張月產能。

在數位化與智慧化趨勢推動下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電在各類伺服器、交換器、及低軌衛星通訊，均有領先同業的市占率，成長動能充足。

台光電在高階材料布局上，位居領先地位。2025年從美系CSP ASIC AI開始採用M8等級材料，對應到採用M8的800G Switch滲透率拉升；N客戶雖然GB200延遲，不論是第2季放量，或未來直接改用GB300為主軸，皆是其NVL Switch板材的獨家供應商，放量出貨時將使M8材料平均單價提升，投資人不妨可以留意台光電期（PJF）做相關操作。（群益期貨提供）