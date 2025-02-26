台指期 外資空單減碼

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（26）日開低走高，市場資金紛紛進場卡位，帶動AI概念股轉強，終場指數上漲116點、漲幅0.5%、收在23,402點；台指期也上漲126點、收23,421點。期貨商建議，由於台指期上檔仍有短期均線形成反壓，因此在填補跳空缺口以前，維持震盪整理架構。

股期雙市昨日為正價差為18.45點；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少519口至1,2491口，其中外資淨空單減少319口至35,013口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加26口至9,241口。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局0.18億元偏多部位，自營商則布局0.01億元偏多部位。選擇權未平倉部分，3月W1周選價平近九檔，賣權最大未平倉上升200點至23,000點，買權最大未平倉下降100點至23,700點，最大OI區間上移中性偏多，宜留意今日凌晨台股盤前將發布的輝達財報，可能將帶動盤勢波動放大。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,500點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.87上升至0.96，VIX指數上升0.19至19.85，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，昨日台股上漲家數與下跌家數持平，整體仍為大區間震盪格局，須留意今日凌晨公布的輝達財報以及台股尾盤的MSCI調整。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，終場上漲逾百點，以實體長紅K棒作收。目前指數持續守穩在季線上，但上檔仍有短期均線形成反壓，因此在填補跳空缺口以前，維持震盪整理架構。

群益期貨表示，台股昨日跌深反彈，盤中多空一路在平盤上下拉鋸，直至尾盤拉高周結算。由於輝達將在今日凌晨公布財報，目前台股呈現多空拉鋸震盪，短線持續保持風險意識。

台股

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