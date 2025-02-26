全民權證／雙鴻 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
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雙鴻（3324）因匯兌收益挹注1.71億元，2024第4季獲利優於市場預期，2024年每股純益（EPS）21.23元，年增49%。

投顧法人看好雙鴻今年表現逐季成長，第1季營收可望季增5~10%，主要動能為伺服器液冷散熱、新RTX-50 VGA。而隨美超微的水冷板與分歧管需求提升，首季液冷營收比重將擴張至15~20%、第2季上升至逾20%，上半年伺服器營收比重逾40%。此外，RTX 50系列顯卡營收將隨3月後GPU供給更順而強勁，新顯卡價格與利潤率較高，將帶動整體毛利率，預期首季毛利率可上揚至26%，第2季持續提升。

權證發行商表示，可挑選價內外15%以內、120天期以上的認購權證。（國泰證券提供）

權證 營收

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