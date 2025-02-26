全民權證／胡連 挑價內外15%
胡連（6279）1月營收受春節因素影響，回落至8.6億元，月減13%、年增9%，市場預估第1季營收22.5億元，季減19%、年增20%，毛利率預期較前季減少1個百分點至33.3%，稅後純益3.2億元，每股純益（EPS）3元。因去年同期業外匯兌利益貢獻較多，致獲利小幅減少。
受惠銷售市場多元化，且中國大陸市場成長力道佳。法人指出，營運方面，胡連目前積極拓展非大陸區業務，歐美市場也有新客戶效益持續顯現，營收可望成長高雙位數；亞太地區也將落底回溫。產能方面，印尼新廠稼動率有望提升，後市可期。
權證發行商建議，可利用價內外15%以內、操作天期120天期以上的商品介入。（元富證券提供）
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