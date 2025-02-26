華通、昇達科 四檔聚焦

低軌道衛星題材在盤面持續發燒，加上衛星大型化趨勢，華通（2313）、昇達科（3491）業績有望增溫。權證發行商建議，可透過價外20%至價內10%、有效天期三個月以上的認購權證，透過靈活操作參與行情。

受SpaceX在提高火箭發射的次數與Blue Origin發射成功激勵，今年第2季整體發射數量有望較2024年同期成長。

券商證期研究部分析， SpaceX、Blue Origin研發大型火箭，LEO酬載分別提高到100~150噸與45噸，且預期Starlink新版衛星因資料傳輸量提升的需求，進一步增加天線等通訊酬載，預估新版衛星重量將由目前800公斤提高，帶動低軌道衛星設計往中大型衛星發展。

華通為台灣最先投入衛星板開發的PCB業者，法人預估2024年衛星板營收占比將近二成，2025年第1季受惠於泰國廠產能開出，加上主要客戶提高發射頻率將帶動衛星板營收成長，預估2025年在泰國廠產能挹注下，衛星產品營收占比將超過兩成水準。

昇達科主要產品為金屬波導元件與天線，並應用於4G、5G回傳網路、及低軌道衛星。公司目前為美系兩大低軌道衛星供應商，2024年衛星營收占比約四成，預估2025年在第一大客戶發射數量較去年增加三至四成，且第二大客戶進入發射密集期的帶動下，營運成長加速。