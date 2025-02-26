台光電、穎崴 押寶90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台光電。聯合報系資料照
台光電。聯合報系資料照

台股昨（26）日無懼法人賣超，終止連二黑走勢，台光電（2383）、穎崴（6515）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈強勁反彈，後市或仍有輪漲空間，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台光電今年營運動能來自基礎建設業務中的伺服器、網通、衛星等相關銅箔基板（CCL）產業，其中伺服器雖因美系GPU大廠機櫃式AI伺服器公司市占下滑，但台光電在美系雲端服務提供商（CSP）客戶AI ASIC具高市占率，且拉貨需求強勁。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台光電客戶群還包括另外一家美系GPU廠及美系一線CSP等，隨AI浪潮持續發展，法人看好相關高階GPU、ASIC、FPGA等終端用途，將帶動M7、M8等高階CCL需求成長。

受惠網通800G滲透率持續提升，且產品報價高於400G達三至五成，部分機種甚至超過100%，再加上美系客戶衛星發射數需求正向發展，法人預期台光電相關CCL產品出貨可望水漲船高。根據Techinsights預估，AI及半導體需求持續提升，將帶動2024、2025年IC測試及老化測試座市場分別達21.3、24.8億美元，2024至2029年年複合成長率8.0%。

法人指出，穎崴探針卡產品主要用於個人電腦與電競、高速運算產品，受惠主要美系客戶電競顯卡新產品發表，且今年新品性價比高，銷售量有望優於上一代產品。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

AI 台光電

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