和大看旺 押逾五個月

和大（1536）在機器人、汽車領域、自動化產業等皆有多元布局，也成為美國製造概念股之一。其中，法人最看好和大受惠機器人發展的長線前景，建議相關權證可留意布局時機。

機器人產業中，法人分析，中國大陸的人形機器人強調供應鏈自主，台灣業者可布局的空間小。對歐、美的人形機器人業者而言，台灣廠商在晶片、感測器元件、機電整合及傳動元件的精度與可靠度表現較佳，相對大陸機器人，台灣業者更關注歐美業者的機器人發展進程。

因此，台灣在機電、傳動元件、CIS發展較成熟。

法人看好具全球市占率一定份額的業者，憑藉品質及量產經驗，有望率先獲得客戶青睞，預計人形機器人對台灣業者的營收挹注，將自2027年開始放大，2025至2026年人形機器人的營收增長動能將以工業及協作型機器人出貨為主。

台廠方面，法人分析，雖然尚未有公司正式切入人形機器人供應鏈，皆處於積極研發新產品的階段，企圖搶占人形機器人商機。不過在人形機器人供應鏈尋求具價格競爭力且具備高精度與耐用度的解決方案時，例如諧波減速機的和大等台廠，便有機會切入相關供應鏈。

權證發行商建議，看好和大後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。