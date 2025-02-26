台塑、大成鋼 四檔衝鋒

台股因人工智慧（AI）前景疑慮再起，近日創高後拉回，市場資金轉戰低基期傳產股，台塑（1301）、大成鋼（2027）等「美國製造」概念股表現強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美國針對加拿大及墨西哥的關稅措施，將在3月4日緩徵期限結束後如期實施，市場情緒仍受到川普關稅政策不確定性影響。法人認為，川普關稅戰只是手段，其核心目標就是讓美國強大，並逼迫對方談判，最終結果都沒有想像中嚴重。

面對川普關稅大刀的壓力測試，法人表示，短期可聚焦MAGA（讓美國再度偉大）概念股，例如在美國市場深耕已久，在當地設有工廠的相關題材個股。

塑化股中，台塑在美國設有包括乙烷裂解廠，丙烷脫氫廠，LDPE、 HDPE、PP及EG廠，美國一旦調高進口關稅，將降低國外石化產品進口，有利台塑美國廠在美市占率提高，營運否極泰來。

鋼鐵股方面，在美國設廠並建立銷售通路的大成鋼，受惠美國宣布對所有進口鋼鋁製品課徵25%關稅，帶動2月鋁捲板日均出貨量月增近二成，法人看好今年全年鋁捲板報價將上漲14%，長達七個月低價庫存，將有利公司短期毛利率擴張。

長期而言，法人評估，關稅將推升成本約8%，考量大成鋼鋁捲板市占率60%，並可轉嫁成本，終端價格上漲更將大於成本漲幅，預期關稅課徵將挹注鋁捲板產品毛利率約五個百分點，因此上修今年全年毛利率1.1個百分點，獲利可翻倍成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的台塑、大成鋼相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。