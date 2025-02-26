台積電、環球晶 認購靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

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台股持續受到美國政策牽制，關稅政策尤受關注。因此，「美國製造」成為焦點，台積電、環球晶已提前赴美拓展半導體版圖，大成鋼、台塑也早已赴美布局，和大正規劃設置產線。美國強勢關稅政策推動美國製造概念股股價，相關權證可伺機布局。

美國總統川普強推「美國製造」政策，台積電（2330）、環球晶（6488）都已啟動相關投資，未來仍具發展性，權證發行商表示，兩檔個股屬高價股，小資族可透過相關權證操作。

美國政府最終目的是增加在美國的半導體生產或投資以提升就業率，法人認為對台積電而言最簡單的做法即增加投資以滿足這項要求。

法人表示，在幾種可能情境中，機率較高的是加強亞利桑那廠投資，先增加在美國投資金額，並宣布後續四廠與先進封裝廠相關規劃。這些投資既能滿足NVIDIA、AMD及Broadcom等美國Fabless客戶需求，也能達成美國政府的要求。

至於台積電與英特爾雙方合作，英特爾將以其現有技術與廠房獲得40%持股，台積電將透過其生產技術與IP授權持股約30%，其餘股權則由重要美國 Fabless客戶持有，法人認為這項方案最有可能成真。但相關複雜情況及可能有數家公司牽涉其中，美國政府、台積電與英特爾需要時間進行進一步討論，因此可能須待一段期間才能看到最終結果。台積電技術領先無虞及IP無可取代下，股價將有正面反應；然而，萬一有變化則股價可能出現負面反應。

環球晶預計在密蘇里州擴大12吋先進製程廠。環球晶可望取得美國政府最高4.06億美元補助，另外還有美國國稅局提供25％稅收抵免。

環球晶過去透過併購成長，雖然營收快速增加，缺點是必須概括承受，先進製程應用比重較低。但規畫併購世創案失利後，投入B計畫興建新廠，出乎意料遇到先進製程應用需求跳增，以及逆全球化情況。

法人預估環球晶今年營收表現會好一點，只是折舊攤提金額仍高，去年與今年是資本支出高峰。

看好台積電、環球晶後續投資機會的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。

台積電 美國

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