全民權證／華新 二檔有潛利

華新（1605）第1季電線電纜部門維持穩健成長，且在台電推動強韌電網計畫下，變電站、儲能站、充電站的站點愈來愈多，線纜連結的需求大增，營運可期。

海纜方面，華新投資27億元與丹麥NKT集團旗下NKT HV CablesAB合資成立華新能源電纜系統公司，並取得風電應用的海底電纜相關技術授權與服務，已於2023年底開工。海纜廠將在高雄港生產離岸風電所需的高壓輸出電纜與中壓交流海纜，預計2027年開始營運。不銹鋼方面，預期台灣今年第1季營運表現將優於去年第4季；中國大陸不銹鋼市場受刺激內需政策帶動，預期報價有望逐季改善。

看好華新投資機會可買進價內外5%以內、有效天期三個月以上的認購權證參與行情。（元富證券提供）