全民權證／群聯 選價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
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群聯（8299）為NAND Flash上行周期主要受惠者，預期NAND Flash合約價將於今年第2季季底開始上漲，趨勢至少可持續至年底。其中，群聯在控制晶片的領先地位及在企業級SSD的潛在機會，將是主要受惠廠商。

市場預期企業級SSD將於第3季爆發，群聯該業務營收2025年可望大幅年增約110%。法人認為，群聯為極少數有望切入NAND原廠所主導的企業級SSD市場的第三方供應商，由於伺服器SSD存在客製化需求，原廠企業級SSD產品以標準化大規模為主，且大型客戶有找尋第二供應商的需求，因此給予具PCIe 5.0控制晶片設計能力的第三方廠商切入機會。

看好群聯後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（凱基證券提供）

SSD 控制晶片 群聯

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