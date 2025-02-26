全民權證／聯發科 挑逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
圖／經濟日報提供
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聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，帶動手機出貨優於預期，加上關稅政策疑慮，使消費性需求提前拉貨，第1季營收可望季增中個位數百分比，毛利率持穩，優於預期。

法人指出，聯發科去年旗艦產品營收達20億美元，年增約一倍，預期今年產品組合朝更高階發展，有利提高後續產品均價，隨5G智慧手機滲透率提升至65%，全年行動裝置業務將成長逾一成。

聯發科與輝達（NVIDIA）於個人電腦及車用領域合作順利，並對GB10、資料中心ASIC等人工智慧（AI）業務看法樂觀，法人預估資料中心ASIC最快將於2026年上半年挹注營收，添增想像空間。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

權證 營收 聯發科

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