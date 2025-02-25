期貨商論壇／生技期 逆勢走強

生技醫療指數受到該類股權王藥華藥（6446）消息面利空而拉回，近兩日在藥華藥築出短底走向V型反轉格局，生技醫療指數也在逆風中表現強勁。

議題部分，藥華藥的Ropeg仍為血癌藥Pegasys的主要替代品，由於是剛需，因此訂單一路看旺到年底，雖受到官司影響到股價，但三大法人逐步收斂賣超力道，昨（25）日台股大跌之際仍能逆風走升。不只是龍頭股有亮點，華安醫學24日公告，口服新藥ENERGY- F705PD去年12月初獲台灣食品藥物管理署核准用於治療帕金森氏症新藥臨床申請案；本次試驗將召收24人有望於第2季收案，市場看好營運前景。

中國研究人員近期在蝙蝠身上發現新冠狀病毒，傳染途徑與新冠肺炎相似，市場避險情緒再起，防疫相關題材紛紛走強。中裕新藥於周一宣布，和Slim Pharmaceuticals正式簽訂愛滋新藥Trogarzo於斯里蘭卡獨家銷售，由於過去一年該藥品推廣業務由美國拓展到中東、北非等，業務推展企圖心旺盛。杏昌公布2024年財報，由於第4季每股獲利（EPS）達1.62元，全年8.08元，董事會決定配發現金股利7元，配發率達86%。

今年來醫藥生技話題不斷，在電子股面臨國際總經面的壓力下，投資人不妨留意基本面佳、且有題材的生技醫療標的作為選股方向。

（永豐期貨提供）