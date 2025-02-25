期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

輝達代表全球AI的發展，幾乎成為AI的代名詞，市場對其期待又怕受傷害。國外研調機構一份報告，揭示了AI的脆弱，報告中指稱微軟取消數百萬瓦的算力租約，引發市場對算力需求降溫的擔憂。

微軟透過聲明強調，將會維持今年資本支出計畫，「雖可能會在某些領域策略性地調整，或調整基礎設施，但會繼續在所有地區強勁增長」。微軟表明僅作部分調整，但是市場上仍然抱持著疑慮，顯示投資人對於AI前景的脆弱。

輝達財報公布在即，市場分析師期待滿滿將目標價調升至190美元，市場傳聞GB200有過熱問題，但從台廠的相關供應鏈的出貨量來觀察，可以發現出貨量基本不受到影響，因此要達成上季所做的財測預期，應該是沒有問題。而重點在於下一季財測預期，Blackwell架構未來需求、GB300推出進度是否順利，能否滿足市場期待，成為輝達乃至於美股未來走向的關鍵因素。

半導體30期貨維持高檔震盪，台積電（2330）雖然熄火、股價跌落季線，但由聯發科接力支撐，晶圓製造的成熟製程與DRAM族群則持續反彈。技術面部分，半導體30期貨呈現強勢格局，除5日均線走平外，所有均線呈現上揚，提供指數下檔支撐力道，倘若輝達財報結果，能維持平盤之上，半導體30指數仍舊正面看待。

（凱基期貨提供）

AI 期貨交易 輝達

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