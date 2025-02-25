台指期 短線震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股昨（25）日開低走低，終場大跌279點、收在23,285點；台指期同步走弱，終場跌257點、收23,299點。期貨商表示，目前台指期上有壓、下有撐，預期在站回月線、並填補跳空缺口以前，維持震盪格局。

昨日股期雙市為正價差13.28點；台指期淨部位，三大法人淨空單增加3,220口至13,010口，其中外資淨空單增加3.653口至35,332口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,141口至9,215口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI增量不增反減，目前選擇權空方表態。

元富期貨認為，受美股下殺影響，台指期昨日開盤跳空開低，盤中下跌臨近至季線關卡，隨後在傳產類股以及部分電子股反彈下，收斂跌幅，終場指數下跌257點，以紅K棒帶下影線作收。目前指數力守在季線之上，但上檔仍有均線形成反壓，因此在站回月線、並填補跳空缺口以前，維持震盪格局。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800點；全月未平倉量put/call ratio值由1.03下降至0.87，VIX指數上升0.82至19.66。

整體來說，台股格局仍為大區間震盪，但台積電（2330）已率先跌破季線，須留意大盤後續走勢、及接下來美國將公布的消費者支出等經濟數據。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選擇權保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股波動率轉升，目前在台股2月21日高點壓力無法突破下，短線轉以保守震盪格局看待。

台指期 期貨 選擇權

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