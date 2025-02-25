全民權證／力旺 兩檔有看頭

力旺（3529）憑藉其IP授權模式，成功避開供應鏈轉移與關稅衝擊。矽智財（IP）屬於設計資產，而非實體晶片，不受關稅限制，且力旺的技術已廣泛布局全球晶圓廠，進一步降低政治變數對業務的影響。

法人預估力旺2025年每股純益（EPS）約33.4元。主因考量，包括：與ARM、西門子合作深化，擴大市場滲透率；邊緣AI也有安全性需求，有助PUF需求增溫；新型態MRAM與RRAM IP布局中，在考量成長動能與風險低檔優勢下，維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好力旺後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價外20%至價內10%、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

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