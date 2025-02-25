全民權證／川湖 選價內外5%
川湖（2059）具有人工智慧（AI）伺服器導軌王者地位，隨輝達伺服器產值持續提升，投顧法人預估2025年首季營收仍有兩位數以上季增，主要受惠於伺服器放量。
輝達GB200 Oberon機櫃導軌價格低於H100，但以整機櫃角度而言，GB200整機櫃導軌產值預估為900～1,100美元，仍高於H100整機櫃的800美元。此外，川湖GB300伺服器導軌目前已進入送樣階段，有望下半年開始出貨。由於GB300有六至八層電源層以及一至四層電容層設計，且設計複雜度提升，預期川湖將受惠GB300整機櫃導軌產值持續提升。
權證發行商表示，投資人如看好川湖投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）
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