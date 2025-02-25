全民權證／僑威 瞄準逾120天

僑威（3078）產業谷底已過，加上輝達（NVIDIA）新推出的RTX 50系列顯卡，性價比更具吸引力，可望帶動電源供應器需求，近期股價高檔強勢整理。

法人指出，僑威今年電源供應器出貨量將大幅提升，主因RTX 50系列具更高性價比，可望吸引大量用戶升級顯卡，且高階顯卡需配ATX3.0電源供應器規格，將進一步推升相關需求。此外，據Precedence Research調查，全球電玩市場規模自2023年至2033年年複合成長率達10.3%，即將發表的《俠盜獵車手6》及《文明帝國7》將進一步提升遊戲熱度，周邊設備需求同步增加。

權證發行商建議，投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認售權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

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