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新日興、裕民 四檔衝刺

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（24）日隨美股拉回，失守5日線關卡，盤面以個股題材表現為主，新日興（3376）、裕民（2606）等兩檔逆勢收高，後續仍有輪動向上空間，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

蘋果傳出首款摺疊手機將於2026年問世，市場點名新日興有機會名列軸承供應商，美系外資看好摺疊手機未來發展，加上越南及蘇州廠擴產效應，維持「買進」評等。

新日興目前摺疊手機軸承尚未開始挹注營收，將持續爭取陸系手機訂單，雖然近期部份品牌手機對於摺疊機種較為保守，但看好五至十年可望攀高至5%至10%，並預期相對評價的Filp機種，有助於提升整體摺疊機滲透率。

新日興越南廠預計第1季開始進駐設備，並進行客戶驗證，最快第2季進入量產階段，初期將以後端組裝業務為主，未來則將配合客戶需求調整產能。

俄烏戰爭停火有譜，帶動重建商機想像空間，近期散裝運價持續狂飆，BDI、BCI指數連七漲。法人表示，參考BDI指數季節性變化，通常會於農曆年後一路上漲至3月中旬，有利裕民等散裝業者股價表現。

裕民目前海岬型及巴拿馬型船舶占比各約三成，現貨比重則在六成左右。法人分析，隨海岬型船舶2025年新增運力增速持續放緩，產業結構及運價有望較巴拿馬型船舶為佳，預期裕民第1季為今年全年營運谷底，獲利可望延續成長態勢。

摺疊手機 新日興 裕民

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