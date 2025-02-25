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鴻海、大立光 押中長期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影

蘋果手機iPhone 16e將於28日上市。法人認為，此平價機型具AI功能，有望推動換機潮，而相關供應預計未有大規模重組，包括鴻海（2317）、大立光（3008）等後市可期，相關權證可伺機布局。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，對於蘋果供應鏈仍重申正向看法。其中，iPhone 16e新機不僅在外觀上帶來全新突破，有望推動設備出貨量顯著增長，規格甚至超越iPhone SE3，有望全面升級，並嘉惠鴻海及大立光等蘋果概念股。

另外，相機鏡頭方面，後置鏡頭從iPhone SE3的1,200萬畫素直接跳級到4,800萬畫素，規格與 iPhone 16主相機看齊；前置鏡頭則從700萬畫素升級到1,200萬畫素，規格同樣向iPhone 16靠攏，因此基於性價比，在拍照、螢幕、續航力、AI按鈕等全面進化下，有望帶動換機潮啟動。

不過，法人提醒，鴻海2025 年營運成長趨勢明確，受惠於AI伺服器與電動車發展。然而，近期DeepSeek推出，可能降低AI訓練用伺服器的需求，市場對高階AI伺服器出貨的疑慮升溫。

另外，大立光首度證實人型機器人用的鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並正設計工業機器手臂相關應用。至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，與後段軟體關聯度高。

權證發行商建議，看好鴻海、大立光等後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數三個月以上的商品介入。

AI iPhone iPhone 16

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