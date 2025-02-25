期貨商論壇／台積期 有望墊高

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場預估台積電（2330）上半年營收可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

外資近日在台股的期貨空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前遠月份台指期持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，加上人工智慧（AI）產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性增大，有助台股呈現緩步墊高走勢，台股中長期偏多格局未變。

美股上周五受市場擔心川普關稅影響，指數重挫，台股週一面臨補跌， 技術面台股箱型區間上緣23,700點無法站穩，加上投信上周賣超，顯示國內資金操作轉趨保守，本周市場聚焦26日輝達財報公布，若輝達財報優於預期且關稅議題獲得延緩，配合成交量能緩步增溫，台股或有機會整理後向上攻。

另外，美國密西根大學調查顯示，2月消費者信心指數從1月的71.7下降至64.7，因擔心川普關稅政策導致物價上漲，消費者對未來三至五年通膨預期升至3.5%，創1995年來新高。

此外，美國商業活動在2月幾乎停滯，服務業PMI降至50.4，探17個月來的新低，加上美國零售巨擘沃爾瑪下季財測不如預期，顯示美國零售銷售面臨不確定經濟環境的衝擊，利空衝擊市場信心。

（富邦期貨提供）

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