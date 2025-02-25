快訊

學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

期貨商論壇／台積期 有望墊高

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場預估台積電（2330）上半年營收可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

外資近日在台股的期貨空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前遠月份台指期持續呈現正價差，市場訊號仍偏多方，加上人工智慧（AI）產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性增大，有助台股呈現緩步墊高走勢，台股中長期偏多格局未變。

美股上周五受市場擔心川普關稅影響，指數重挫，台股週一面臨補跌， 技術面台股箱型區間上緣23,700點無法站穩，加上投信上周賣超，顯示國內資金操作轉趨保守，本周市場聚焦26日輝達財報公布，若輝達財報優於預期且關稅議題獲得延緩，配合成交量能緩步增溫，台股或有機會整理後向上攻。

另外，美國密西根大學調查顯示，2月消費者信心指數從1月的71.7下降至64.7，因擔心川普關稅政策導致物價上漲，消費者對未來三至五年通膨預期升至3.5%，創1995年來新高。

此外，美國商業活動在2月幾乎停滯，服務業PMI降至50.4，探17個月來的新低，加上美國零售巨擘沃爾瑪下季財測不如預期，顯示美國零售銷售面臨不確定經濟環境的衝擊，利空衝擊市場信心。

（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 台股 期貨交易

延伸閱讀

社論／輝達四面受敵 劫後再生衝出重圍

統一投信推出優選低波多重資產基金 四招掌握台股成長機會

鬆綁ETF單一個股最高30%的限制？狄驤：也算是0050、006208的利多

台積電先進封裝 大爆單…今年逾七成產能輝達包辦

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（24）日齊步走弱，現貨指數下跌164點，收23,565點；台指期跌185點至23,558點，逆價差7.31點...

期貨商論壇／台積期 有望墊高

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高...

期貨商論壇／永續期 審慎操作

美國聯準會上周公布上月FOMC會議紀要，表達不急於降息立場，但同時暗示可能調整量化緊縮政策，暫緩乃至停止縮表，加上台股近...

鴻海、大立光 押中長期

蘋果手機iPhone 16e將於28日上市。法人認為，此平價機型具AI功能，有望推動換機潮，而相關供應預計未有大規模重組...

新日興、裕民 四檔衝刺

台股昨（24）日隨美股拉回，失守5日線關卡，盤面以個股題材表現為主，新日興（3376）、裕民（2606）等兩檔逆勢收高，...

全民權證／僑威 瞄準逾120天

僑威（3078）產業谷底已過，加上輝達（NVIDIA）新推出的RTX 50系列顯卡，性價比更具吸引力，可望帶動電源供應器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。