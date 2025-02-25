期貨商論壇／永續期 審慎操作

美國聯準會上周公布上月FOMC會議紀要，表達不急於降息立場，但同時暗示可能調整量化緊縮政策，暫緩乃至停止縮表，加上台股近期受到關稅、台積電可能投資英特爾等不確定性影響而陷入震盪，期貨分析師建議，永續期貨須審慎操作。

統一期貨指出，市場對台積電（2330）取得英特爾部分股權普遍看法悲觀，此外，川普對於半導體的關稅政策只聞樓梯聲響，不確定性使得台股持續震盪。對於想藉此機會進場布局的投資朋友可待明確趨勢方向確立後，再進場布局。

近日華爾街日報報導，博通與顧問非正式討論有關收購英特爾的晶片設計和行銷業務，18日傳言私募股權公司銀湖資本目前正在獨家洽談收購英特爾旗下現場可程式化邏輯閘陣列事業Altera的多數股權，英特爾股價受激勵大漲。

英特爾未來可能專注AIPC與CPU兩大業務，代工業務則交給台積電採技術授權或營運英特爾在美國的晶圓廠，並持有該合資企業的部分控股權。

投資人若想布局台股可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）