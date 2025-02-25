快訊

學測成績今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

紓解急診 衛福部祭3策略2方向 急診醫學會：執行困難

期貨商論壇／永續期 審慎操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

美國聯準會上周公布上月FOMC會議紀要，表達不急於降息立場，但同時暗示可能調整量化緊縮政策，暫緩乃至停止縮表，加上台股近期受到關稅、台積電可能投資英特爾等不確定性影響而陷入震盪，期貨分析師建議，永續期貨須審慎操作。

統一期貨指出，市場對台積電（2330）取得英特爾部分股權普遍看法悲觀，此外，川普對於半導體的關稅政策只聞樓梯聲響，不確定性使得台股持續震盪。對於想藉此機會進場布局的投資朋友可待明確趨勢方向確立後，再進場布局。

近日華爾街日報報導，博通與顧問非正式討論有關收購英特爾的晶片設計和行銷業務，18日傳言私募股權公司銀湖資本目前正在獨家洽談收購英特爾旗下現場可程式化邏輯閘陣列事業Altera的多數股權，英特爾股價受激勵大漲。

英特爾未來可能專注AIPC與CPU兩大業務，代工業務則交給台積電採技術授權或營運英特爾在美國的晶圓廠，並持有該合資企業的部分控股權。

投資人若想布局台股可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 英特爾

延伸閱讀

小米總裁爆料：要推AI PC 擬搭載英特爾酷睿Ultra 5處理器

川普施壓救英特爾…台積電會接手嗎？魏哲家發言透端倪

將迎重大突破！英特爾18A製程SRAM密度追平台積電N2

台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（24）日齊步走弱，現貨指數下跌164點，收23,565點；台指期跌185點至23,558點，逆價差7.31點...

期貨商論壇／台積期 有望墊高

富邦期貨分析師曹富凱表示，市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高...

期貨商論壇／永續期 審慎操作

美國聯準會上周公布上月FOMC會議紀要，表達不急於降息立場，但同時暗示可能調整量化緊縮政策，暫緩乃至停止縮表，加上台股近...

鴻海、大立光 押中長期

蘋果手機iPhone 16e將於28日上市。法人認為，此平價機型具AI功能，有望推動換機潮，而相關供應預計未有大規模重組...

新日興、裕民 四檔衝刺

台股昨（24）日隨美股拉回，失守5日線關卡，盤面以個股題材表現為主，新日興（3376）、裕民（2606）等兩檔逆勢收高，...

全民權證／僑威 瞄準逾120天

僑威（3078）產業谷底已過，加上輝達（NVIDIA）新推出的RTX 50系列顯卡，性價比更具吸引力，可望帶動電源供應器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。