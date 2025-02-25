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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

股期雙市昨（24）日齊步走弱，現貨指數下跌164點，收23,565點；台指期跌185點至23,558點，逆價差7.31點。期貨分析師表示，整體格局仍在大區間高檔震盪，輝達（NVIDIA）將於台灣時間27日清晨公布最新一季財報，將牽動台股表現。

美國公布S&P Global服務業PMI意外萎縮以及密西根大學的消費者信心指數終值比預期更低，故市場懷疑經濟放緩的可能加上關稅利空壟罩導致美股走弱，連帶衝擊台股昨天開低震盪，盤中跌逾200點，所幸聯發科、鴻海盤中股價黑翻紅，收斂跌幅。

期貨法人表示，全球股市仍有諸多不確定因素，本周將公布的重要數據包括美國PCE、CPI數值以及輝達財報，下周則有美國對墨西哥與加拿大的關稅徵收大限，投資人需留意相關風險。

台指期昨日開低，雖然受美股下挫影響，使權值股帶頭領跌，盤中失守10日短期均線，所幸尾盤仍有買盤進場收斂跌幅，終場以小紅K棒帶下影線作收。元富期貨表示，目前指數回測短期均線有撐，整體仍維持橫盤整理，震盪後有機會形成反彈。

籌碼面部分，三大法人賣超206.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,300口至9,790口，其中外資淨空單增加6,424口至31,679口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,079口至6,074口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,900點，周賣權最大OI落在23,300點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,800 點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.13下降至1.03。VIX指數上升1.11至18.84。外資台指期買權淨金額0.17億元 ; 賣權淨金額0.62億元，因此推估整體選擇權籌碼面偏保守。

台指期 期貨

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