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台指期24日震盪壓回 外資期貨淨空單增

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國2月服務業PMI低於預期、密大消費者信心終值低於預期，經濟略見轉弱，加上5~10年中期通膨預期上升至3.5%，在經濟數據弱、但通膨預期不減反增的背景下，引發停滯性通膨的擔憂，美指期顯著拉回，拖累台指期走弱。

統一期貨表示，24日日盤較夜盤小幅開高後，呈低檔狹幅整理行情。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超206.5億元，其中，外資賣超195.3億元，而自營商賣超38.2億元，投信則買超27億元。檢視選擇權金流，外資布局0.22億元偏空部位，自營商則布局0.57億元偏空部位。

選擇權未平倉部分，2月W4周選擇權價平近9檔賣權最大未平倉仍為23,300點，買權最大未平倉下降100點至23,900點，最大OI區間下移中性偏空。

期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,855口空單，日盤則加碼2,915口空單，未平倉淨空單增至31,803口；十大特定法人大幅加碼5,079口空單至6,074口。

未平倉 通膨 選擇權

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