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3月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北24日電

台北股市今天下跌164.94點，收23565.31點。3月電子期收1293.80點，下跌14.75點，逆價差1.29點；3月金融期收2169點，下跌7.80點，正價差6.34點。

3月電子期以1293.80點作收，下跌14.75點，成交446口。4月電子期以1290.25點作收，下跌17.60點，成交4口。

電子現貨以1295.09點作收，下跌14.36點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.29點。

3月金融期以2169點作收，下跌7.80點，成交240口。

金融現貨以2162.66點作收，下跌11.17點；3月金融期貨與現貨相較，正價差6.34點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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